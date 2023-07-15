Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 6:58

В Татарстане объявили конкурс на лучший национальный костюм

Стать участником акции «Парад национальных костюмов» могут все желающие
Елена СКВОРЦОВА
Разместить фото в социальных сетях можно до 18 июля

Разместить фото в социальных сетях можно до 18 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане объявили конкурс на лучший национальный костюм. Стать участником акции «Парад национальных костюмов» могут все желающие. Она началась сегодня, 15 июля.

Чтобы стать участником акции и побороться за призы нужно сделать фото в национальном костюме (татарском, русском или другом) на площадках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — культурный код» — в Присутственных местах Казанского Кремля или в Болгаре.

Разместить фото в социальных сетях можно до 18 июля, а уже 19 жюри подведет итоги и выберет лучшие образы. Победитель получит презент от проекта «Миллиард.Татар». Это будет изделие из кожаной мозаики стоимостью до 20 тысяч рублей.

Кроме того, региональный минкульт выберет трех победителей в номинациях и вручит им национальные украшения. Это номинации «Лучшая реконструкция национального костюма», «Современный национальный образ» и «Семейный образ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram