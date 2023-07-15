Разместить фото в социальных сетях можно до 18 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане объявили конкурс на лучший национальный костюм. Стать участником акции «Парад национальных костюмов» могут все желающие. Она началась сегодня, 15 июля.

Чтобы стать участником акции и побороться за призы нужно сделать фото в национальном костюме (татарском, русском или другом) на площадках этно-fashion фестиваля «Стиль жизни — культурный код» — в Присутственных местах Казанского Кремля или в Болгаре.

Разместить фото в социальных сетях можно до 18 июля, а уже 19 жюри подведет итоги и выберет лучшие образы. Победитель получит презент от проекта «Миллиард.Татар». Это будет изделие из кожаной мозаики стоимостью до 20 тысяч рублей.

Кроме того, региональный минкульт выберет трех победителей в номинациях и вручит им национальные украшения. Это номинации «Лучшая реконструкция национального костюма», «Современный национальный образ» и «Семейный образ».

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