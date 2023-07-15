Локальный же ремонт покрытия планируют сделать до конца октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2024 году на улице Баумана в Казани обновят брусчатку. О таких планах сообщили в мэрии столицы Татарстана в ответ на жалобы казанцев в социальных сетях. В ведомстве отметили, что планируют произвести капитальный ремонт покрытия самой улицы Баумана, который так же затронет участок от улиц Чернышевского до Профсоюзной. Работы будут проведены в том случае, если на это будут выделены денежные средства.

Локальный же ремонт покрытия планируют сделать до конца октября во время подготовки улицы к зиме.

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