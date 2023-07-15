Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 6:26

В 2024 году на улице Баумана в Казани обновят брусчатку

О планах сообщили в мэрии столицы Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Локальный же ремонт покрытия планируют сделать до конца октября

Локальный же ремонт покрытия планируют сделать до конца октября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2024 году на улице Баумана в Казани обновят брусчатку. О таких планах сообщили в мэрии столицы Татарстана в ответ на жалобы казанцев в социальных сетях. В ведомстве отметили, что планируют произвести капитальный ремонт покрытия самой улицы Баумана, который так же затронет участок от улиц Чернышевского до Профсоюзной. Работы будут проведены в том случае, если на это будут выделены денежные средства.

Локальный же ремонт покрытия планируют сделать до конца октября во время подготовки улицы к зиме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram