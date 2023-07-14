Отдыхающих задержали и составили на них административные протоколы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани оштрафовали нарушителей, которые плавали на сапах на Голубых озерах. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Отдыхающих задержали и составили на них административные протоколы по за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

В ведомстве добавили, что рейды проводятся регулярно и просят жителей и гостей Казани не принимать предложения покататься на лодках и сапбордах в таких местах.Кроме того, свои жалобы можно направить в ГИС «Народный контроль».

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