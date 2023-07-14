Минниханов утвердил размер выплат для членов Конституционного совета Татарстана

Председатель совета будет зарабатывать 82,3 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил размер выплат для членов Конституционного совета республики. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя региона.

Согласно документу, размер ежемесячного денежного вознаграждения устанавливается в кратном размере от ежемесячного денежного вознаграждения министра Татарстана (44,4 тысячи рублей). Так, зарплата члена Конституционного совета составит 101,5 тысячи рублей.

Кроме того, председатель совета будет зарабатывать 82,3 тысячи рублей. Такая же сумма полагается у омбудсменам республики.

Решение о премировании принимает комиссия при главе республики.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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