Жители Казани считают профессию инженера престижной

С образом ученого чаще всего у орошенных ассоциировались Альберт Эйнштейн (10%), Дмитрий Менделеев Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Казани высокие оценки престижа получили профессии ученого и инженера. Об этом сообщили на Форуме будущих технологий, который состоялся 13-14 июля в Москве. Мероприятие прошло в рамках Десятилетия науки и технологий.

Как выяснили специалисты ВЦИОМа, среди молодежи Татарстана особенно популярны профессии, которые приносят вклад в достижение прогресса и развитие будущего страны. Подготовку кадров для научной и инженерной работы ведут в Иннополисе, город находится недалеко от Казани и является одним из трех наукоградов в России.

В рамках опроса респондентам предлагали ответить на вопросы о том, как они представляют себе инженера и ученого. С образом ученого чаще всего у орошенных ассоциировались Альберт Эйнштейн (10%), Дмитрий Менделеев (8%), Михаил Ломоносов (4%). Инженер воспринимается более абстрактно, конкретных фамилий практически не звучало. Женщин в качестве примеров респонденты не приводили ни в одном из случаев.

Профессии ученого и инженера описывались опрошенными, как престижные, инженер получил чуть более высокие оценки — 65% против 51%.

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