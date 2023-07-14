По словам Метшина, первые результаты разработки необходимо предоставить к июню следующего года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани до 2024 года создадут 3D-модель города. Задачу на совещании поставил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Метшина, первые результаты разработки необходимо предоставить к июню следующего года. При этом ему уже презентовали тестовую 3D-модель одного из микрорайонов Казани. Это точная копия города со зданиями, инфраструктурными объектами и инженерными коммуникациями.

Так, для примера была создана 3D-модель жилого комплекса «Арт Сити». Для этого использовалась воздушная, спутниковая и наземная съемки, были соотнесены картографические данные и информации о различных объектах.

Напомним, Госсовет Татарстана поддержал идею об использовании беспилотников для доставки грузов в Иннополисе.

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