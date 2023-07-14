Жители Советского района Казани временно останутся без воды

Отключение воды запланировано с 9:00 18 июля до 12:00 19 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Советского района Казани временно останутся без водоснабжения. Причиной стало работы по переврезке аварийного участка водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Так, отключение воды запланировано с 9:00 18 июля до 12:00 19 июля. Речь идет о следующих адресах:

- улица Аделя Кутуя №№9, 16, 33, 35, 37/23, 39, 39а, 42/31, 42а, 44, 44а, 46, 46а;

- улица Аэропортовская №№13, 15, 25;

- улица Бондюжская №№3а, 3Б;

- улица Волочаевская №№1, 1 корп.1; 4, 6, 8;

- улица Гвардейская №№1/24, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 14, 15, 16, 16а, 16Б, 16в, 31/42, 33, 34, 34а, 34Б, 35, 35а, 37, 37 корп.1,11,12,13,14,15,16,17; 37а, 37/1, 38, 38а,Б; 38Б/1; 43 корп.2,3,4; 45, 45/1; 45/2; 45а/4; 45а/3, 45а/5; 45а корп.1; 45Б, 45и, 46а, 46а/1; 46а/2; 48 корп.1,2, 50, 52, 53/2; 53/3; 53/4; 53/5, 53/30 Гастелло, 1, 1а, 7, 7а, 18, 20;

- улица Красной Позиции №№3а, 3Б, 7а;

- улица Курская №№3, 4, 6, 8а, 10;

- улица Макаренко, 6;

- улица Наки Исанбета №№43, 49, 51, 53, 55, 57;

- улица Патриса Лумумбы №№20, 20 корп.4; 22/2, 24/1, 44;

- улица Седова №№1, 2 корп.4; 3, 5, 7, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27, 27 корп.1; 27а, 27Б, 27в;

- улица Спортивная №№3, 14, 16, 20, 22/32, 33;

- улица Степана Разина №№37, 39, 48, 50, 52;

- улица Толбухина №№9, 11, 13;

- улица Шуртыгина №№7, 8, 11, 11а, 15, 15а, 15Б, 17, 19, 21, 22, 23/37, 24, 24/1, 32/22, 34.

Напомним, в Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской.

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