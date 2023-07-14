В Татарстане за полгода трудоустроились более семи тысяч подростков

В 2022 году подработку нашли 12,6 тысячи человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за первое полугодие 2023 года трудоустроились более семи тысяч подростков. Во время летних каникул ребята занимаются подсобными работами, благоустройством и озеленением, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В летний период во временном трудоустройстве ежегодно принимают участие в среднем более десяти тысяч подростков. В 2022 году подработку нашли 12,6 тысячи человек.

Кроме того, тем, кто трудоустраивался через центры занятости населения, выплачивают материальную поддержку в размере 2,2 тысячи рублей в месяц. При этом зарплата у подростков должна быть не ниже минимального размера оплаты труда.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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