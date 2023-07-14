В Татарстане в офисе компании «Татмелиорация» силовики проводят обыски

Вход в здание перекрыт, посторонних временно не впускают Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в офис компании «Татмелиорация» с обысками пришли силовики. Изымается документация, вход в здание перекрыт, посторонних временно не впускают, сообщает «БИЗНЕС Online».

Что стало причиной обысков, пока неизвестно.

Примечательно, что в прошлом году «Татмелиорация» отмечала 100-летний юбилей. Специалисты компании занимаются проектированием, строительством, монтажом и техническим обслуживанием объектов в мелиоративной системе и водохозяйственном комплексе.

Ранее мы сообщали, что в особняке гендиректора компании ТЭМПО Фаила Шарифуллина прошли обыски.

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