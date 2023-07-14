В Татарстане появятся 563 новых автобуса

В ближайшее время республика получит новый парк автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане обновят 563 автобуса. Износ этих транспортных средств достигает 70%. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, перевозчики уже приступили к обновлению транспорта. В ближайшее время республика получит новый парк автобусов.

Как отметил министр, всего в регионе работают 1,9 тысячи пассажирских автобусов, которые обслуживают 801 маршрут. За пять месяцев пассажирскими автотранспортными предприятиями перевезено 120 миллионов пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, в Казани в день Суперкубка России усилят работу общественного транспорта.

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