Глава Минтранса РТ назвал условие для строительства железной дороги от Казани до Челнов

Существуют «концептуальные решения» по железной дороге Самара — Ульяновск — Казань Фото: Иван МАКЕЕВ

Тема строительства железной дороги от Казани до Набережных Челнов была поднята на заседании Госсовета Татарстана. Ее появление зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Казань, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Есть проектно-сметная документация по ВСМ Москва — Казань. Проект готов, получил положительное заключение Главгосэкспертизы и ожидает своего часа. Недавно этот вопрос поднимался на уровне президента РФ. Все зависит от старта этого проекта», — уточнил Ханифов.

Министр добавил, что существуют «концептуальные решения» по железной дороге Самара — Ульяновск — Казань, которая будет проложена дальше - в Набережные Челны. Уже разработан маршрут. По словам Ханифова, вопрос обсуждался на встречах с участием глав Горьковской и Куйбышевской железных дорог.

«Разработки имеются, пока к проекту не приступали», — резюмировал руководитель ведомства.

Ранее в РЖД анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону.

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