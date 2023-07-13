В выходные в Татарстане потеплеет до 26 градусов

По прогнозам синоптиков, местами по региону возможны дожди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В выходные, с 14 по 16 июля, в Татарстане потеплеет до 24 — 26 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, местами по региону возможны дожди. Температура воздуха в пятницу и субботу, 14 и 15 июля, ночью составит от 9 до 16 градусов выше нуля, а днем от 20 до 26 градусов. В воскресенье ночью, 16 июля, столбик термометра поднимется до отметки 11-16 градусов, а днем от 19 до 24 градусов выше нуля.

В начале следующей недели прогнозируют от 19 до 24 градусов тепла и дожди.

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