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НовостиОбщество13 июля 2023 15:43

В Набережных Челнах назвали самый популярный предмет у школьников при сдаче ОГЭ

Об этом рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин
Елена СКВОРЦОВА
Информатика стала абсолютным лидером среди учеников

Информатика стала абсолютным лидером среди учеников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах назвали самый популярный предмет у школьников при сдаче ОГЭ. Об этом рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин. Это обществознание, география и информатика. Последний предмет стал абсолютным лидером среди учеников. Его сдавало более 3,5 тысяч ребят. Всего ОГЭ сдавали 5514 выпускников.

Он также отметил, что в Набережных Челнах растет количество школьников, которые выбирают экзамен по родному языку — татарскому. Если в прошлом году было 55 учеников, то в этом 129.

Кроме того, Хузин отметил, что результаты по информатике, биологии, русскому выше средних по Татарстану.

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