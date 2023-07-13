Жители деревень Рыбно-Слободского района пожаловались на отсутствие дорог

Из-за распутицы вовремя не успела на тушение приехать пожарная машина Фото: принтскрин видео.

Жители двух деревень Рыбно-Слободского района Татарстана - Губайдуллино и Новый Салтан – жалуются на отсутствие дороги. Здесь проживает 14 семей, по большей части - пенсионеры. Минувшей весной, рассказывают местные жители, из-за распутицы вовремя не успела на тушение приехать пожарная машина, не всегда доезжает и скорая помощь.

«Очень-очень редко, они говорят дороги нет, мы не можем проехать и всё», - рассказывает жительница села Новый Салтан Флюра Зайнуллина.

Как сообщает «Вести Татарстан», зимой дороги до сел не всегда успевают расчистить, сотни метров пенсионерам приходится идти пешком по сугробам. Из-за плохих дорог не приезжает и мусоровоз.

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