За четыре года зарегистрировано более 47 тысяч договоров в долевом строительстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек. Так, за четыре года зарегистрировано более 47 тысяч таких договоров, сообщает пресс-служба Росеестра республики.

За 2023 год составлено 7,8 тысячи договоров в долевом строительстве. Это связано с тем, что с 1 июля 2019 года застройщики не берут деньги с дольщиков напрямую. Их средства размещаются на специальном счете-эскроу в банке. Исполнитель получит эти деньги только после выполнения своих обязательств.

За 2019 год было зарегистрировано 8% таких договоров, во второй – 50%, в 2021 – 76%. В 2022 году этот показатель составил 86%.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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