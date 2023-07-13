Адвокат из Татарстана получила отказ в рекомендации на должность судьи в ЛНР

Рассматривая заявление был отмечен факт, что во время работы в суде адвокат привлекалась к дисциплинарной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат из Татарстана, которая претендовала на должность судьи Арбитражного суда ЛНР, получила отказ от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Ее заявление рассматривали на очередном заседании квалифколлегии.

Женщина работает в юриспруденции более 8 лет, ранее была секретарем судебного заседания. Рассматривая ее заявление, отметили факт, что во время работы в суде она привлекалась к дисциплинарной ответственности. Как уточнила адвокат, это случилось из-за того, что она раньше времени остановила запись аудиопротокола, пишет «Право.ру».

Рекомендации ВККС при этом получили судья в отставке Руфат Коновалов и судья Вахитовского райсуда Казани Айрат Галлямов. Теперь кандидатов ожидает кадровая комиссия в администрации президента РФ.

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