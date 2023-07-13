Экономика региона в прошлом году и в текущем идет положительным трендом.

Глава Татарстана Рустам Минниханов оценил влияние санкций на экономическое развитие Татарстана. Об этом он сообщил в ходе интервью ОТР.

По словам Минниханова, санкции привели к ограничениям в сфере технологического оборудования. Однако власти республики нашли другие пути решения проблемы. В связи с этим экономика региона в прошлом году и в текущем идет положительным трендом.

Как отметил глава Татарстана, санкции указали на уязвимые точки. Пришлось принимать конкретные действия, где особую роль сыграла федеральная поддержка.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против 29 компаний Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram