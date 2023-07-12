Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В частном доме престарелых в Чебоксарах нашли массовые нарушения. О результатах проверки в социальных учреждениях рассказали в республиканской прокуратуре.

Так, в пансионате «Забота» было обнаружено отсутствие технологических документов по приготовлению и хранению блюд. Кроме того, продукты хранились в одном холодильнике вместе с лекарствами.

Претензии возникли к постельным принадлежностям, уборке и внутреннему обустройству здания. Помимо прочего, в доме престарелых отсутствовали лифт для транспортирования пожилых людей и санузлы не были приспособлены для маломобильных групп населения.

По всем имеющимся нарушениям возбуждены административные дела.

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