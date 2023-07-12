Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители «скорой помощи» в Чувашии будут получать социальные выплаты. Об этом рассказывают в республиканском министерстве здравоохранения.

Так, ежемесячные прибавки к зарплате были утверждены сегодня, 12 июля, во время заседания Кабмина Чувашии.

Известно, что с 1 января текущего года выплаты в размере 4500 рублей предусмотрены для водителей «скорой» ежемесячно.

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