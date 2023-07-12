Средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата в Татарстане достигла 56,1 тысячи рублей. Об этом рассказала министр труда республики Эльмира Зарипова на телеканале «Общественное телевидение России».

Согласно статическим данным, средняя заработная плата в Татарстане выросла на 6 тысяч в сравнении с прошлым годом. Самые высокооплачиваемая работа, по словам Зариповой, в сферах добычи полезных ископаемых, нефтехимии и обрабатывающем производстве.

Кроме того, подтянулась сельскохозяйственная отрасль.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram