В Вахитовском районе Казани ограничат движение по двум улицам

Ограничения коснутся улиц Галиаскара Камала и Заводской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за строительства трассы ливневой канализации на двух улицах Вахитовского региона будет запрещено движение транспорта, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

С 24 по 30 июля полностью ограничат движение по улице Заводской возле пересечения с улицей Галиаскара Камала. В это же время частично будет перекрыта дорога по улице Галиаскара Камала.

С 30 июля по 12 августа возле дома №41 по улице Заводской полностью закроют проезжую часть, а возле дома №3 - частично ограничат проезд с 13 по 16 августа.

Ранее мы сообщали, что из-за крестного хода в Казани также перекроют движение.

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