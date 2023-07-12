В Татарстане участники спецоперации бесплатно получат земельные участки

На бесплатную землю смогут претендовать семьи участников спецоперации, погибших в ходе боевых действий. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане участники спецоперации будут бесплатно получат земельные участки. Речь идет о мужчинах, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за заслуги в СВО. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации республики.

Согласно документу, семье предлагают предоставлять один земельный участок независимо от количества членов его семьи на праве общей долевой собственности. Обязательным условием является нахождение земли по месту жительства. Этих лиц будут включать в специальный реестр.

Кроме того, на бесплатную землю смогут претендовать семьи участников спецоперации, погибших в ходе боевых действий. Очередность предоставления участков определяется очередностью реестра. Минимальный размер земли составит 0,1 гектара.

Ранее в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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