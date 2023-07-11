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НовостиОбщество11 июля 2023 17:10

12 июля на ОТР выйдет телепередача про Татарстан

Весь день канал будет рассказывать про республику
Елена СКВОРЦОВА
Весь день канал будет рассказывать про культуру, экономику и промышленность республики и ее столицы

Весь день канал будет рассказывать про культуру, экономику и промышленность республики и ее столицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 июля на телеканале «Общественное телевидение России» выйдет передача про Татарстан. Весь день канал будет рассказывать про культуру, экономику и промышленность республики и ее столицы. Начало программы в 12.10.

Кроме того, завтра же покажут большое интервью с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Речь пойдет про автомобильное предприятие «КамАЗ», Иннополисе, мечети в Болгарах, соборе Успения Пресвятой Богородицы, празднике Сабантуе и многом другом. Об этом рассказали в анонсе на сайте телеканала.

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