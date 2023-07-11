Более 50 тысяч гостей приедут в Татарстан на праздник «Питрау»

На празднике пройдут соревнования по борьбе корэш среди сильнейших борцов Татарстана и других регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 50 тысяч гостей приедут в Татарстан на праздник кряшенской культуры «Питрау». Он состоится 15 июля в селе Зюри Мамадышского района.

Гостей праздника ожидают различные мастер-классы, ярмарка ремесленников, детская площадка и многое другое. Также там будут организованы игры на майдане и на воде. Все гости смогут попробовать традиционные угощения и принять участие в играх у костра.

Кроме того, участники праздника смогут посмотреть конные скачки и соревнования по борьбе корэш среди сильнейших борцов Татарстана и других регионов.

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