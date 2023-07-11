В Казани на 56% выполнили работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

На сегодняшний день в городе обновляют 12 участков улиц протяженностью около 10 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на 56% выполнены работы, запланированные на этот год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. На сегодняшний день в городе обновляют 12 участков улиц протяженностью около 10 км. На 11 из них завершат работы к сентябрю.

В Приволжском районе работы на участках завершены на 75%. Помимо ремонта самих участков, здесь установят 135 дорожных знаков. Закончить ремонтные работы планируют к середине сентября. В Кировском и Московском районах работы завершены на 95%. Работы на других объектах на 30-50%. Планируют завершить к 31 августа.

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