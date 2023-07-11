Общая протяженность ливневок в Казани составляет 467 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани с начала 2023 года прочистили более 3,5 километра ливневых сетей. Благодаря этому улучшилась их пропускная способность, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

В работе специалисты используют гидродинамические машины. С помощью них трубопровод и колодец освобождается от песка, камней и бытового мусора, а также прочищаются заиленные участки.

Кроме того, отремонтировали 109 колодцев-дождеприемников и восстановили асфальт на 34 участках. Также планируют обновить участок по улице Яшляр и перестроить систему ливневой канализации по улице Серова.

Отметим, общая протяженность ливневок в Казани составляет 467 километров. Из них 24 километра были проложены в 2022 году.

Напомним, в марте ливневые трубы под дорогами в Казани были изношены на 40%.

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