В Татарстане на проекты «Культура» и «Культурная среда» направят 3 млрд рублей

В проект «Культурная среда» вошло создание трех муниципальных библиотек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на проекты «Культура» и «Культурная среда» направят 3 миллиарда рублей. Об этом на брифинге сообщила министром культуры республики Ирадой Аюповой.

По словам Аюповой, 1,1 миллиарда рублей выделят на нацпроект «Культура», а на региональный проект «Культурная среда» - 1,7 миллиарда рублей. В рамках этих проектов 39 организации культуры получат современное оборудование, а 34 объекта будут капитально отремонтированы.

Как отметила министр, в проект «Культурная среда» вошло создание трех муниципальных библиотек. На эти цели направят 20 миллионов рублей.

Напомним, в Казани часть нового торгового центра построят из кирпичей Арских казарм.

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