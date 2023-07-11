В Казани на строительство второй линии метро направят еще 943 миллиона рублей

Принять участие в тендере можно до 18 июля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани на строительство второй линии метро направят еще 943,8 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о метрополитене от станции метро «Фучика» до «Сахарова». В стоимость работ включены сооружение котлована, установка железобетонных конструкций для вестибюля, горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов, перегон правого и левого тоннелей от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР». Подрядчик должен выполнить эти задачи до 1 декабря.

Отметим, принять участие в тендере можно до 18 июля. А его победителя определят 20 июля.

Напомним, на строительство первой очереди новой линии метро Казани потратили 41,1 миллиарда рублей.

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