Эдуард Закиров стал начальником отдела следкома по Приволжскому району Казани

Эдуард Закиров на протяжении восьми лет руководил Арским межрайонным следственным отделом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эдуард Закиров стал начальником следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани. Ранее эту должность занимал Марсель Мустафин, сообщает пресс-служба ведомства.

Марсель Мустафин написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Теперь он стал следователем по особо важным делам Зеленодольского отдела СКР.

Эдуард Закиров до этого на протяжении восьми лет руководил Арским межрайонным следственным отделом. Он является выпускником юрфака КФУ, подполковник юстиции.

Напомним, депутат Казгордумы назначен гендиректором «ПЖКХ» в Казани.

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