В Татарстане на программу управления финансами направят 135 миллиардов рублей

Программа будет реализовываться с 2024 по 2030 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане на государственную программу «Управление государственными финансами республики» направят 135 миллиардов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, одной из целью программы является ежегодное сохранение соотношения дефицита бюджета Татарстана и общего годового объема доходов бюджета республики без учета объема безвозмездных поступлений на уровне, не превышающем 10%. Она будет реализовываться с 2024 по 2030 год.

Помимо этого, достичь поставленных целей предполагают за счет создания оптимальных условий для своевременного и качественного формирования и исполнения бюджета региона, формирования бюджетной отчетности.

Куратором госпрограммы может стать первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Напомним, в Татарстане на детскую оздоровительную программу направят более двух миллиардов рублей.

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