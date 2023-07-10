По словам Метшина, в состязаниях смогут принять участие пенсионеры из числа профессиональных спортсменов и любителей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани планируют провести Игры долголетия. Эту идею на аппаратном совещании предложил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, в состязаниях смогут принять участие пенсионеры из числа профессиональных спортсменов и любителей. В рамках проекта для них в городских домах культуры, библиотеках и парках проводят бесплатные занятия по 13 направлениям.

Как отметил градоначальник, Игры долголетия необходимо провести на Дне жизнелюба, который состоится 16 августа в парке имени Горького.

Напомним, «Рубин» подписал контракт с форвардом Даку.

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