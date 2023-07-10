Метшин потребовал за месяц навести порядок с вывозом мусора в Казани

Как отметил мэр Казани, к середине августа должен быть полный порядок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал за месяц навести порядок с вывозом мусора в городе. Об этом он сообщил в ходе делового понедельника.

По словам Метшина, большая часть собственников зданий в столице Татарстана ответственно подходит к своим обязанностям с точки зрения содержания и благоустройства. Он надеется, что с назначением нового руководителя регионального оператора ПЖКХ, ситуация с содержанием контейнерных площадок улучшится.

Как отметил мэр Казани, к середине августа должен быть полный порядок и в поселках, и на территории всех управляющих компаний вне зависимости от форм собственности

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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