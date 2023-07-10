По словам Муллина, самые высокие зарплаты наблюдаются в сферах производства, строительства, транспорта и логистики. Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани в 2023 году медианная зарплата выросла на 20% - до 35 тысяч рублей в месяц. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

По словам Муллина, самые высокие зарплаты наблюдаются в сферах производства, строительства, транспорта и логистики, а также в ИТ-области. Однако летом снижается соискательская активность. При этом работодатели отмечают рост вакансий в промышленности, туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, транспорте и логистике, а также в торговле.

Напомним, в Татарстане назвали вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей. Такую сумму, к примеру, готовы платить сотруднику, который будет работать с терминалом сбора данных, сканировать и собирать заказы. Кандидату нужно иметь образование не ниже среднего специального. Компания предоставляет питание и условия для проживания, компенсирует затраты на проезд.

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