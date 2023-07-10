На первую школу на 220 мест направят 105,6 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана на строительство двух школ выделят еще миллиард рублей. Речь идет об объектах в 59-м квартале по улицам Адоратского и Сибгата Хакима. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на первую школу на 220 мест направят 105,6 миллиона рублей, а на оборудование - 59,5 миллиона рублей, на временное сооружение - 1,9 миллиона рублей. В общем планируют потратить свыше 208,5 миллиона рублей.

Строительство школы на 1,3 тысячи человек обойдется в 570,5 миллиона рублей, на оборудование - 115,3 миллиона рублей, на временное сооружение - более 10,2 миллиона рублей. В целом на эти цели потребуется около 867,6 миллиона рублей.

Рабочие в школе выполнят внутреннюю отделку, установят лифт, создадут системы отопления и вентиляции. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram