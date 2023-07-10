В Татарстане выросла стоимость продуктового набора

За месяц стоимость условного набора продуктов питания выросла на 3%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане на конец мая 2023 года выросла стоимость минимального продуктового набора. Она оценивается в 5,1 тысячи рублей в расчете на месяц. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, за месяц стоимость условного набора продуктов питания выросла на 3%. А по отношению к декабрю он увеличился на 6,4%.

Кроме того, самая высокая стоимость минимального набора среди регионов Приволжского федерального округа зафиксирована в Пермском крае. Этот показатель составил 5,7 тысячи рублей. А самая низкая стоимость продуктового набора оказалась в Саратовской и Пензенской областях, в Мордовии.

Отметим, в общем в ПФО на конец мая текущего года стоимость минимального набора продуктов составила 5,3 тысячи рублей. За месяц она выросла на 2,9%.

Напомним, Казань стала третьим городом России по росту цен на новостройки в 2022 году.

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