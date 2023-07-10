«Рубин» подписал контракт с форвардом Даку

Ближайший матч "Рубин" проведет 22 июля. Фото: пресс-служба клуба

Как стало известно «КП-Казань», форвард сборной Косово по футболу Мирленд Даку подписал контракт с «Рубином».

По нашей информации, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

В сезоне 2022/23 на счету Даку числится 27 голов в 53 матчах за словенский клуб «Мура».

Ранее «Комсомолка» также сообщила, что казанский клуб согласовал контракт с Александаром Чавричем.

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