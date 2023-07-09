При этом продолжает расти количество коров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане на 8% сократилось поголовье свиней. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, в конце мая 2023 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,1%. Этот показатель составляет 923,9 тысячи голов. При этом число коз и овец сократилось на 1,4%.

Кроме того, продолжает расти количество коров. На конец весны в хозяйствах их насчитывалось 325 тысяч голов. Это на 0,9% больше, чем в конце мая 2022 года. Птиц в регионе стало больше на 0,5% (19,1 миллиона голов).

Напомним, в Татарстане продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота.

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