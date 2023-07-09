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НовостиЗдоровье9 июля 2023 10:03

За неделю в Татарстане выявили 66 случаев COVID-19

Вместе с тем были выписаны 39 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В то же время госпитализация потребовалась 28 зараженным.

В то же время госпитализация потребовалась 28 зараженным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане выявили 66 новых случаев COVID-19, госпитализировали 28 зараженных и выписали 39 переболевших вирусом человека. Такие цифры за неделю, с 26 июня по 2 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 206 356 человек, 203 931 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали 72 случая заболевания корью.

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