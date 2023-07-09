В Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО

В данное время услугами юристов воспользовались свыше 60 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации. Обратиться за консультацией могут мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей, сообщает Министерство юстиции республики.

В данное время услугами юристов воспользовались свыше 60 человек. Они обращались по вопросам, связанным с военно-врачебной комиссией, санаторно-курортным лечением, страховыми выплатами, приостановки исполнительных производств.

Как отметил глава Минюста Татарстана Рустем Загидуллин, одной из задач организации является оказание помощи в решение общегосударственных задач. В особенности это проявляется в необходимости разъяснении прав и обязанностей мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.

Напомним, в Казани дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях по спецквоте.

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