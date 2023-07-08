«Метроэлектротранс» Казани обновил логотип к 75-летию пуска первого троллейбуса

Обновлять все планируют постепенно. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

К 75-летию пуска первого троллейбуса в Казани МУП «Метроэлектротранс» представил свой новый логотип. Ребрендингом занималась одна из ведущих городских компаний.

Фирменный стиль нанесут на вагоны метро, трамваи и троллейбусы, одежду сотрудников, спецтехнику и рабочий транспорт. Кроме того, для казанского метро закупят жетоны с новым логотипом за 10 миллионов рублей.

Обновлять все планируют постепенно, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Пример нанесения нового логотипа. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

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