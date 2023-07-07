Деньги были переданы фонду имени Анжелы Вавиловой Фото: Иван МАКЕЕВ

В хосписе Казани прошел благотворительный турнир по гольфу. Там было собрано 1,6 млн рублей, которые направят на строительство второго такого учреждения в столице Татарстана. Деньги были переданы фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин отметил, что Татарстан имеет уникальный опыт по возведению и функционированию в регионе подобных центров. В них нуждаются тяжелобольные и дети, и взрослые.

Планируется, что новый хоспис откроется раньше срока, а именно 30 августа. На его базе в тм числе будет работать центр по реабилитации участников СВО и их семей.

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