Ограничения продлили до 28 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в третий раз продлили ограничения на посещение лесов. В этот раз их продлили на 21 день, до 28 июля. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Причиной продления стал VI класс пожарной опасности. Помимо посещения лесов, туда также нельзя заезжать на автомобилях. Ограничения действуют на территории 31 лесничества: Азнакаевского, Арского, Болгарского, Бугульминского, Мамадышского и других районов.

Эти ограничения не распространяются на должностных лиц, сотрудников министерств и органов госвласти.

Напомним, что в первый раз запреты были введены в апреле.

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