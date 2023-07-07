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НовостиОбщество7 июля 2023 16:10

8 июля в Йошкар-Оле будет запрещена парковка на Царьградском проспекте

Это связано с праздничными мероприятиями
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: мэрия Йошкар-Олы

ФОТО: мэрия Йошкар-Олы

В субботу, 8 июля, в Йошкар-Оле будет запрещена парковка автомобилей по нечетной стороне на Царьградском проспекте, об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Марий Эл.

Ограничения стоянки транспортных средств связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

Парковка будет запрещена на участке от улицы Вознесенской до Воскресенского проспекта до 11 часов вечера 8 июля.

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