В Казани в парке Салават Купере пройдет первый книжный фестиваль

На территории организуют выставку «100 лет татарской книжной иллюстрации». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в парке жилого района Салават Купере пройдет первый книжный фестиваль. Гостей и жителей города ждут ярмарка, встречи с писателями, выставки и концерт «Книга и кино» от оркестра «Анимато», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Кроме того, на территории организуют выставку «100 лет татарской книжной иллюстрации» и художественно-изобразительный перформанс «Коллективная каллиграфия». Для участия необходимо пройти регистрацию.

Напомним, в Казани в конце июля состоится фестиваль документального кино.

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