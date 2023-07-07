В Татарстане обсуждают возможность разведения зубров

Зубры обитают в лиственных и смешанных лесах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Татарстане местный госкомитет по биоресурсам обсуждает возможность разведения зубров на территории республики. Об этом сообщил начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.
Как отметил специалист, зубры обитают в лиственных и смешанных лесах. Рассматривается вариант их разведения на территории Мешинского заказника.
«Что касается биологических особенностей, то зубров целесообразно содержать группами из состава самец и три самки», - уточнил Ринат Чиспияков
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