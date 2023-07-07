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НовостиДосуг7 июля 2023 10:41

В Набережных Челнах 15 июля откроют пляж «Урман»

Он расположен в районе яхт-клуба «Навигатор»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Площадь пляжа составляет четыре тысячи квадратных метров.

Площадь пляжа составляет четыре тысячи квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах готовятся к открытию пляжа «Урман». Он расположен в районе яхт-клуба «Навигатор» в парке Прибрежный, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

День открытия запланирован на 15 июля. Площадь пляжа составляет четыре тысячи квадратных метров. Специалисты уже завезли лаишевский песок, а сейчас создают условия для комфортного отдыха.

В 2024 году обустройство пляжной инфраструктуры продолжится.

Напомним, в Казани 1 июня открыли пять муниципальных пляжей.

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