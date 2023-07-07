В КФУ состоялся первый выпускной вечер для студентов билингвального направления

Мероприятие прошло в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани состоялся первый выпускной вечер для студентов билингвального направления, которые смогут преподавать свой предмет на русском и татарском языках. Мероприятие прошло в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

По словам директора института Радифа Замалетдинова, эта работа ведется в республике в течение многих лет. При этом программа не имеет аналогов в России. Он поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за оказанную поддержку.

Билингвальных преподавателей в институте подготовили по предметам история и обществознание, математика и информатика, музыка и дополнительное образование. Студенты получали ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей

На празднике чествовали 149 молодых специалистов. Из них 75 окончили вуз с красным дипломом.

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