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НовостиНедвижимость7 июля 2023 4:47

В Казани закрыли подземный переход около парка Горького

Мера вынужденная и временная
Адам САГАЛ
Остановка общественного транспорта временно перенесена. Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Остановка общественного транспорта временно перенесена. Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Подземный пешеходный переход перекрыт для прохода на время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Остановка общественного транспорта временно перенесена. Об этом предупредили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Работы по благоустройству площадки продолжаются. Территорию вокруг подземного перехода и остановки со стороны «Корстона» оградили забором. На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по улицам Зинина и Горького», – сообщили в администрации районов.

Ранее мы сообщали, что Татарстан получит на ремонт коммунальной инфраструктуры 4 млрд рублей.

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