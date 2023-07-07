В Казани закрыли подземный переход около парка Горького

Остановка общественного транспорта временно перенесена. Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Подземный пешеходный переход перекрыт для прохода на время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Остановка общественного транспорта временно перенесена. Об этом предупредили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Работы по благоустройству площадки продолжаются. Территорию вокруг подземного перехода и остановки со стороны «Корстона» оградили забором. На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по улицам Зинина и Горького», – сообщили в администрации районов.

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