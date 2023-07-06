С начала года общепит Татарстана заработал почти 27 млрд рублей

Общий оборот с января по май этого года вырос на 21% по отношению с этим же периодом 2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года 2023 года общепит Татарстана заработал почти 27 млрд рублей. В мае оборот кафе и ресторанов составил 5,7 млрд. Это на 27% больше, чем в мае 2022 года. С апреля эта цифра увеличилась на 4%. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Общий оборот с января по май этого года вырос на 21% по отношению с этим же периодом 2022. При сборе данных учитывались обороты ресторанов, баров, кафе, столовых и организаций, которые занимаются поставкой продуктов для завдений общепита.

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