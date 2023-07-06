В Казани завершается строительство школы на 1500 мест

Школа будет готова принимать первых учеников уже 1 сентября. Фото: управление образования

В Казани на улице Рауиса Гареева завершается строительство школы на 1500 мест, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Сейчас там завершены внутренние и наружные работы, ведется благоустройство территории и устанавливается ограждение. Школа будет готова принимать первых учеников уже 1 сентября.

В учебные классы завезены парты и стулья, а кабинеты химии, физики, биологии, информатики оснащены оборудованием. В библиотеку завезены книги. Помимо двух спортивных залов в новой школе есть два бассейна, актовый зал и столовая на 750 мест.

Планируется, что в новом учебном году в школе откроются профильные направления по медицине, экологии и пр.

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